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الشؤون الصحية بوزارة #الحرس_الوطني تعلن توفر #وظائف_شاغرة

متابعات _ الوئام
2 أغسطس 2022 · < 1 minute
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري والسكرتارية (للجنسين) بمدينة (الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:
1- مساعد إداري (ADMINISTRATIVE ASSISTANT III)

المتطلبات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة، الفنون، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة 1 سنة في مجال العمل.
– أو حاصل على تدريب في مجال العمل بعد التخرج (لا يشترط الخبرة المسبقة).
2- مُحلل الموارد البشرية – وظيفتان (Human Resources Analyst II)
المتطلبات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة أو عبر برنامج تطوير الكوادر السعودية في إدارة التدريب والتطوير.
رابط التقديم :
– التقديم على وظائف الحرس الوطني متاح الآن عبر الرابط التالي (اضغط هـنـا).