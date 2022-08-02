90.3 مليار ريال فائض الميزان التجاري في المملكة خلال مايو 2022 #عاجل

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن تسجيل الميزان التجاري السعودي لفائض قدره 90.3 مليار ريال خلال شهر مايو 2022.

وكان البنك المركزي السعودي “ساما”، أعلن عن نمو إنفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 13.4%، ليبلغ بزيادة سنوية قدرها 12.25 مليار ريال.

و كشفت بيانات المركزي عن وصول معدل إنفاق المستهلكين 103.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 91.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر يونيو نما بأعلى وتيرة منذ أغسطس 2021.