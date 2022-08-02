قبل وصول “#بلوسي” بساعات .. تهديدات بوجود #قنابل بمطار #تايوان الدولي

كشفت ‏وسائل إعلام تايوانية، اليوم الثلاثاء، أن مطار العاصمة تايبيه تلقى تهديدات بوجود قنابل قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرتقبة.

وحلقت طائرات حربية صينية عدة بالقرب من “خط الوسط” الذي يفصل الصين وتايوان في المضيق البحري، صباح الثلاثاء، فيما بقيت سفن حربية صينية قريبة من هذا الخط.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه التطورات تأتي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أنباء عن استعداد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، الثلاثاء، وهو ما اعتبرته الصين تدخلاً في شؤونها الداخلية، إذ تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزء من أراضيها.