مفاجأة لأصحاب هذه الهواتف.. مصادر بـ #جوجل تكشف موعد طرح هواتف ” #بيكسل7″ الجديدة

وسيكون لأصحاب هذه الهواتف الفرصة في تجربة مزايا "أندرويد 13" الجديدة، قبل كل المستخدمين، والمتوقع أن يتم عرضها بالكامل في مؤتمر جوجل المرتقب، والذي قد يتزامن مع إطلاق هواتف "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو".