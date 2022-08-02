مقاتلات صينية تحلق فوق مضيق #تايوان وسط ترقب لزيارة “بيلوسي”

حلقت طائرات حربية صينية قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، وذلك وسط توقع وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وحذرت الصين مرارا من زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وهددت بأن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" في حال تمت الزيارة.

وأكدت الولايات المتحدة في المقابل، أنها لن ترضخ لترهيب "قعقعة السيوف" الصينية بخصوص الزيارة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لم تسمه، قوله إن "طائرات حربية صينية ضغطت على خط الوسط صباح اليوم الثلاثاء في خطوة غير معتادة" وصفها المصدر بأنها "استفزازية للغاية".

وأضاف المصدر أنه "إلى جانب تحليق الطائرات الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة، ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط غير الرسمي منذ يوم الاثنين".

وتابع أن "المقاتلات الصينية أجرت مرارا مناورات تكتيكية لامست خلالها لفترة وجيزة خط الوسط وحلقت عائدة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح الثلاثاء، في حين كانت الطائرات التايوانية في حالة تأهب على مقربة".

ولا تعبر طائرات أي من الجانبين عادة خط الوسط.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أصدرته الثلاثاء إنها "على دراية تامة بالأنشطة العسكرية قرب تايوان وستنشر القوات على نحو ملائم ردا على تهديدات العدو".