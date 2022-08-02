بالفيديو.. “الصحة” تكشف عن أرقام صادمة حول تسوس الأسنان بالمملكة

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن أرقام صادمة تتعلق بتسوس الأسنان بالمملكة، حيث سجلت المملكة أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان في العالم.

وأوضحت في فيديوجراف نشرته على حسابها بـ"تويتر"، أن 93 % من أطفال المدارس مصابون بالتسوس، كما أن 80% من الأطفال الذين يبلغون سن 6 سنوات لا يحرصون على تنظيف الأسنان، كما يعاني 9 من 10 أطفال من حالات التسوس.

وأبانت الوزارة أن التسوس عبارة عن فجوات في طبقة مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية، وعندما تعثر البكتيريا على الكربوهيدرات والسكريات على الأسنان، فهي تتغذى عليها وتنتج تلك الأحماض، وتلتصق بالسن وتكوّن طبقة تُدعى البلاك خلال 20 دقيقة من تناول الطعام.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم تنظيف هذه الطبقة، فهي تتحول إلى تسوسات تكبر حتى تصل إلى عصب السن.