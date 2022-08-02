بزيادة 58 %.. “المركزي السعودي”: ارتفاع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد لـ 13.1 مليار ريال

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 13.12 مليار ريال خلال شهر يونيو 2022 بارتفاع قدره 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.​

ومقارنة بشهر مايو 2022، ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 4.31 مليار ريال وبنسبة 49%.

واستحوذ التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يونيو الماضي بقيمة 9.42 مليار ريال وبنسبة 72%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ3.17 مليار ريال، ثم الأراضي بـ540 مليون ريال.

ووفقا للبيانات الصادرة عن "ساما"، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يونيو 2022 نحو 16.5 ألف عقد، بارتفاع قدره 46% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر يونيو الماضي 351 مليون ريال بارتفاع قدره 82% مقارنة بشهر يونيو 2021.