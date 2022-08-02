ضبط أكثر من 3 أطنان من الخضروات والفواكه للباعة الجائلين في جدة

ضبطت أمانة محافظة جدة أكثر من 3 أطنان من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة ظاهرة البيع العشوائي وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية المطار فهد الزهراني، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط كميات من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى إتلاف 21 من البسطات والعربات ومنع بيعها بطرق مخالفة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة رقابية للحد من هذه الظاهرة على الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.