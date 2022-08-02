القبض على 3 أشخاص لارتكابهم حوادث سرقة مركبات.. واسترداد 40 مركبة

قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لسرقتهم مركبات وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها وكسر زجاج مركبات وسرقة ما تحويه وسرقة لوحاتها واستخدامها في حوادث جنائية ومخالفة أنظمة السلامة المرورية، وتم استرداد (40) مركبة قبل تفكيكها.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.