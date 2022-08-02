مباشرة 26296 حالة إسعافية في مكة المكرمة خلال يوليو

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، 26296 حالةً إسعافية خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية .

وبيّنت الهيئة أن عدد الحالات الإسعافية التي تم التعامل معها بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة بلغت 2526 حالة ناتجة عن الحوادث المرورية، فيما بلغت حالات المباشرة العادية 9557 حالة .

وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول إضافة عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.

ونفّذ فرع الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 22 مبادرة شارك فيها أكثر من 586 متطوعاً ومتطوعة، بعدد ساعات بلغ 30886 ساعة، في إطار دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية، تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 28 دورة ومحاضرة خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 843 شخصاً.