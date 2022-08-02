الكرملين يحذر أمريكا من زيارة بيلوسي “الاستفزازية” لتايوان

حذر الكرملين، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الزيارة المتوقعة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستضعها في مسار تصادمي مع الصين وتثير توترات في المنطقة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع الآن ما إذا كانت ستصل إلى هناك أم لا، لكن كل ما يتعلق بهذه الجولة والزيارة المحتملة لتايوان استفزازي تماما".

وحذرت الصين بيلوسي مرارا من زيارة تايوان التي تقول بكين إنها تابعة لها، مؤكدةً أن زيارة بيلوسي تتعارض مع مبدأ "صين واحدة" الذي تعهدت واشنطن بالالتزام به.