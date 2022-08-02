استجابة لـ”النقد الدولي”.. باكستان تزيد ضريبة “التنمية البترولية”

قالت ممثلة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء: إن باكستان استوفت شرط الصندوق الأخير للإفراج عن أمول خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار بموجب المراجعتين السابعة والثامنة.

وأوضحت إيستر بيريز رويز أن الشرط الأخير كان يتطلب زيادة ضريبة التنمية البترولية في 31 يوليو، وأنه تقرر مبدئيا عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر أغسطس، بمجرد أن تؤكد باكستان الضمانات المالية الكافية.

وقال وزير المالية الباكستاني الشهر الماضي: إن من المرجح أن تحصل البلاد على أربعة مليارات دولار من دول صديقة لسد فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشار إليها صندوق النقد، بعد أيام من التوصل لاتفاق معه.

وتضررت باكستان بشدة من ارتفاع أسعار السلع. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقارنة مع أقل من ثلاثة مليارات في العام السابق.

وتراجع الاحتياطي إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقل من شهرين.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 24.9 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 21.3 بالمئة في يونيو حزيران، وهو الأعلى في 14 عاما.