بـ704 ملايين دولار.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

سجلت قناة السويس، إيرادات بلغت 704 ملايين دولار خلال شهر يوليو الماضي كأعلى إيراد شهري في تاريخها، مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 32.4%.

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في بيانٍ اليوم، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، خلال شهر يوليو الماضي، عبور 2103 سفن من الاتجاهين، مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 25.9%.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 125.1 مليون طن خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 105.8 ملايبن طن خلال شهر يوليو من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 18.2%.