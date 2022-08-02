مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12,310.63 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، منخفضاً 28.39 نقطة ليقفل عند مستوى 12,310.63 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 210 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 431 الف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وصادرات، وصدر، والأهلي ريت، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الجزيرة، وأسمنت نجران، والتعمير، وأسمنت الجنوب، والصناعات الكهربائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.33%.

فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، ودار الأركان، وصادرات، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الجزيرة، والراجحي، وبحر العرب، ومعادن، وصادرات الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 44.83 نقاط ليقفل عند مستوى 21,547.16 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 40,2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 696 ألف سهم تقاسمتها 2,799 صفقة.