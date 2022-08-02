تعطل موقع تتبّع رحلة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان

توقّف موقع تتبع الطائرات الشهير، «فلايت رايدار»، عن العمل منذ قليل، وهو الموقع الذي يستخدمه مئات الآلاف حالياً حول العالم بحسب وكالة «بلومبرغ»، لتتبّع رحلة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المزمعة إلى جزيرة تايوان.

الطائرة الأكثر تتبعاً في العالم الآن هي طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية أقلعت من كوالالمبور. وبحسب «بلومبرغ»، أكثر من 300 ألف مستخدم يتابعون رحلة الطائرة «SPAR19»، وهي طائرة «بوينغ C-40C» تديرها القوات الجوية الأميركية. وكانت صحيفة «ليبرتي تايمز» التايوانية قد ذكرت في وقت سابق، أن بيلوسي من المتوقع أن تصل الساعة 10:20 مساءً بالتوقيت المحلّي، عبر طائرة خاصة في مطار سونغشان في تايبيه، والذي يستضيف أيضاً قاعدة عسكرية.

لا يوجد أيّ دليل على أن قرصنة سيبرانية أوقفت عمل الموقع، ومن المرجّح أن الخادم الخاص به لم يستطع تحمّل هذا الضغط الكبير من المستخدمين.