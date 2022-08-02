الاتحاد يفاضل بين جناح ليدز وبن شرقى لدعم هجوم النمور

يفاضل مسئولو الاتحاد، بين ثنائي بارز لتدعيم هجوم النمور، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إستعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وحسبما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"السعودية، إن إدارة الاتحاد تفاضل بين البرتغالي هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي، والمغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك السابق، لضم أحدهما هذا الصيف، لتعزيز هجوم النمور.

وأضافت، إن نونو سانتو مدرب الاتحاد، طالب مسؤولي النادي بضرورة ضم جناح يتميز بالنزعة الهجومية على مرمي المنافسين، لا سيما بعد إلمامه بالخيارات العناصرية في القائمة وإمكاناتهم الفنية.

أكملت، إن إدارة الإتحاد، تكثف من مفاوضاتها من أجل حسم شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لهم قيد اللاعبين الجدد بقائمة النمور، حيث فتحت خطوط التفاوض مع عدد من الأطراف من ضمنهم لاعبون ومدربون سابقون للتوصل لإنهاء مستحقاتهم المالية على النادي.