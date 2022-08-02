الاتحاد يتراجع عن ضم ظهير الفيحاء بسبب 3 ملايين ريال

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اتخاذ نادي الاتحاد قرارا مفاجئ بشأن مفاوضات التعاقد مع ظهير أيسر الفيحاء أحمد بامسعود.

وذكرت صحيفة الرياضية أن إدارة الاتحاد قدمت عرض رسمي بقيمة 4 ملايين ريال لضم اللاعب لكن الطلب قوبل بالرفض بسبب رغبة الفيحاء في الحصول على 7 ملايين ريال للموافقة على بيع اللاعب في الصيف الجاري.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن مسؤولي الاتحاد قرروا التراجع عن فكرة التعاقد مع بامسعود دون إبداء أسباب وهو ما تسبب في دهشة مسؤولي الفيحاء رغم ترحيبهم ببيع اللاعب في الصيف الجاري.

وذكر التقرير أن إدارة الفيحاء لا تمانع من بيع بامسعود سواء لاتحاد جدة أو لأي فريق آخر في الصيف الحالي بشرط وصول عرض مالي جيد يليق بقدرات اللاعب.