أجهزة Echo وأليكسا بلهجة خليجية من أمازون متوفرة الآن في جرير

دشّنت مكتبة جرير بالتعاون مع شركة Amazon العالمية أجهزةEcho وهي أحدث منتجاتها في المنطقة التي تتحكم بأجهزة المنازل الذكية بواسطة التحدث مع أليكسا من غير اللمس أو استخدام اليدين لتفعيل العديد من الخدمات مثل التحكم بالتلفزيون والإنارة وأجهزة التكييف والكاميرات الذكية بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل تلاوة القرآن، وقراءة الأخبار، والإجابة على الأسئلة، وتشغيل الموسيقى وضبط المنبه وغيرها الكثير، من خلال طرح أليكسا سؤال واحد فقط.

وهذا الجهاز معروف جدًا بنسخته الإنجليزية حيث تم إطلاق النسخة العربية لأليكسا لأول مرة في أسواق المملكة في شهر ديسمبر للعام الماضي والتي تتحدث باللهجات الخليجية، والتي أصبحت الآن متوفرة في جميع معارض مكتبة جرير وموقع جرير الإلكتروني ابتداءً من شهر يوليو 2022.

تتنوّع أجهزة Echo في جرير بين 7 منتجات:

أمازون Echo Dot (الجيل الثالث): سماعة ذكية مزّودة بتقنية أليكسا (باللغتين العربية أو الإنجليزية)

أمازون Echo Dot (الجيل الرابع): سماعة ذكية مزّودة بتقنية أليكسا (باللغتين العربية أو الإنجليزية)

أمازون Echo Dot (الجيل الرابع): سماعة ذكية مع ساعة مزّودة بتقنية أليكسا (باللغتين العربية أو الإنجليزية)

أمازون Echo (الجيل الرابع): جهاز تحكّم ذكي للمنزل عن طريق الصوت مزّود بتقنية أليكسا (باللغتين العربية أو الإنجليزية)

أمازون Echo Show 5 (الجيل الثاني): شاشة عرض ذكية مزّودة بتقنية أليكسا (باللغتين العربية أو الإنجليزية) وكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل

أمازون Echo Show 8 (الجيل الثاني): شاشة عرض ذكية عالية الدقة مزّودة بتقنية أليكسا (باللغتين العربية أو الإنجليزية) وكاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل

أمازون Echo Show 10 (الجيل الثالث): شاشة عرض ذكية عالية الدقة مزّودة بخاصية الحركة وبتقنية أليكسا (باللغتين العربية أو الإنجليزية)

وتتوفر الأجهزة المذكورة بألوان مختلفة تناسب جميع الأذواق.