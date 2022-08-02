الأرجنتين و 3 دول تتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

تقدمت الأرجنتين والأوروجواي وتشيلي والباراجواي، اليوم الثلاثاء، بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030، بملعب سنتيناريو في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وهو الملعب الذي استضاف المباراة النهائية عام 1930 بين الأوروجواي والأرجنتين.

ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع، إلى إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب نفسه.

وبحسب فرانس برس ، قال رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم أليخاندرو دومينجيز،: "في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم، يجب أن يعود إلى موطنه الأصلي، أميركا الجنوبية"، وفقاً لما نقلته "".

وقال وزير الرياضة الأوروجوياني سيباستيان باوسا: "ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور".