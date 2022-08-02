الهلال الأحمر يباشر أكثر من 769 حالة إسعافية خلال يوليو في نجران

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أكثر من 769 حالة إسعافية خلال شهر يوليو 2022م، وكانت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها هي (مريض عادي) وبلغ عددها 286 حالة فيما حلت (تصادم مروري) ثانياً من خلال 93 حالة وسجلت (مشاكل تنفسية) 67 حالة خلال هذا الشهر .

وقدم فرع الهيئة بمنطقة نجران دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية، حيث نفذت الهيئة بمنطقة نجران أكثر من 3 مبادرات شارك فيها أكثر من 23 متطوعاً ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 137 ساعة تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، حيث استفاد من هذه المبادرات 136 شخصاً .

وتأكيداً للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة فقد قدمت الهيئة بمنطقة نجران أكثر من 4 دورات ومحاضرات خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 52 شخصاً، إلى جانب تنفيذ 3 مبادرات حكومية .