الهلال الأحمر يباشر أكثر من 1500 حالة إسعافية خلال يوليو في حائل

باشرت الفرق الاسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل أكثر من 1500 حالة اسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022م، وكانت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها هي (مريض عادي) وبلغ عددها 263 حالة فيما حلت (مشاكل الباطنية) ثانياً من خلال 262 حالة وسجلت (تصادم مروري) 205 حالة خلال هذا الشهر.

وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه يعيق عمل الفرق وتأخر الوصول إضافة الى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الاسعافية الطارئة.

وقدم فرع الهيئة بمنطقة حائل دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية، حيث نفذت الهيئة بمنطقة حائل أكثر من 10 مبادرات شارك فيها أكثر من 200 متطوع ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 1865 ساعة والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، حيث استفاد من هذه المبادرات 785 شخص.

وتأكيد للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة فقد قدمت الهيئة بمنطقة حائل دورة تدريبية خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 400 شخص.

وتؤكد هيئة الهلال الأحمر السعودي على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.