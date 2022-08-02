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فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الفنزويلي العلاقات الثنائية بين البلدين

الوئام-متابعات
2 أغسطس 2022 · < 1 minute
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية كارلوس فاريا تورتوسا.
وثمن سموه خلال الاتصال ما أبداه معالي وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.