عاجل.. تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية شهرين إضافيين

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنَّ الطرفين في اليمن اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022.

وأفاد غروندبرغ في بيان صحفي اليوم، أن هذا التمديد للهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن، معرباً عن امتنانه على موافقتها على هذا التمديد للهدنة وعلى استمرار انخراطها البنَّاء مع مكتبه في تنفيذ الهدنة والسعي نحو توسيعها.

وقال: توطيداً للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام، سوف أكثِّف جهودي أيضاً مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع، هذا وقد شَارَكتُ مع الطرفين مقترحاً عن اتفاق هدنة موسَّع وتلقيت تعليقات جوهرية من الجانبين حول هذا المقترح.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن غروندبرغ، أن مقترح الهدنة الموسّع هذا سوف يوفّر الفرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل وعلى القضايا الانسانيه والاقتصاديه وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعايه الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل.

وأعرب عن امتنانه للدعم المتضافر الذي يقدمه المجتمع الدولي، وبالأخص دعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمَان، وأعضاء مجلس الأمن الدولي.