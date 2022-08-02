اعتماد مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني للمعلمين

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم ، مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني (المركزي) ۲۰۲۲م، بهدف توفير فرص تدريبية لشـــــــاغلي

الوظائف التعليمية خلال إجازة نهاية العام الدراسي من خلال منصة التدريب الموحد للوزارة في الفترة من1444/1/5هـ إلى١٤٤٤/١/٢٧هـ.

وحث مساعد وزير التعليم شاغلي الوظائف التعليمية على الالتحاق بالبرامج التدريبية في تعميم وزاري.

وتسعى وزارة التعليم للرفع من مستوى جودة مخرجات التعليم، كمكون رئيسي لبناء إستراتيجية داعمة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ و تسـتهدف برامج الوزارة تنمية الكوادر البشـرية من خلال إعداد شـاغلي الوظائف التعليمية وتأهيلهم وتطويرهم بصـورة مستمرة، استجابة للاحتياجات التدريبية المتجددة وفق المناهج والمسارات الثانوية الجديدة، ووفق المتغيرات الناتجة و التطورات في أساليب وإستراتيجيات التعليم والتعلم.