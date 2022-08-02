السديس يوجه بوضع خطة مطورة لتنظيم الصلاة في الحِجر وتقبيل الحجر الأسود

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بوضع خطة مطورة لتنظيم الصلاة في الحِجر وتقبيل الحجر الأسود في أجواء روحانية وصحية آمنة.

وتعمل الرئاسة بمشاركة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين والقاصدين بهدف الزيارة أو أداء مناسك العبادة، وذلك عبر خطة تنظيمية مطورة تُقدم العديد من الخدمات في مختلف المجالات التي تُعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم.

واكد السديس اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف مشيرا الى ان الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة.