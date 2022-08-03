“#بايدن” يرحب بتمديد الهدنة بوساطة أممية في #اليمن

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن.

وأشاد بايدن بالعمل الذي قام به مبعوثه الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، الذي يعمل جنبا إلى جنب مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبيرغ، لعب دورا رئيسيا في هذا الإنجاز.

وأكد في بيانه أن تمديد الهدنة في اليمن والتوصل إلى حل نهائي للصراع كانا موضوعا رئيسيا للمباحثات خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا التزامهما الكامل بتمديد الهدنة.

وأعلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، بموجب اتفاق يتضمن التزام طرفي النزاع بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".

وصرح بأن "هذا التمديد للهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".