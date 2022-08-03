كوريا الشمالية تصف زيارة “بيلوسي” لتايوان بـ”التدخل الوقح” لأمريكا في شؤون الصين

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء ما وصفته بـ"التدخل الوقح" للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ووصلت "بيلوسي" إلى تايوان في وقت متأخر أمس الثلاثاء لتصبح أرفع مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاما، في حين اعتبرت بكين زيارتها بمثابة استفزاز كبير.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ "ستدعم بالكامل" موقف بكين، محملا واشنطن مسؤولية إثارة التوترات في المنطقة.

وأضاف المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستفزازاتها السياسية والعسكرية المتعمدة هي السبب الاساسي لتعكير السلام والأمن في المنطقة".