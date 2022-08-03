قبيل اجتماع «أوبك+».. تعرف على أسعار النفط

ستقرت العقود الآجلة للنفط، الأربعاء، قبيل اجتماع لتحالف «أوبك+» هذا الأسبوع وسط قلق حيال ركود عالمي محتمل.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 100.54 دولار للبرميل.

واستقرت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 94.43 دولار للبرميل. وتلقت أسعار النفط أيضاً بعض الدعم من توقعات لمحللين بأن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت نحو 600 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأغلقت العقود الآجلة للنفط مرتفعة أقل من 1% الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ هذا الأسبوع قد لا يؤدي إلى زيادة إضافية في إمدادات الخام وسط قلق حيال ركود عالمي محتمل ربما يقيد الطلب على الطاقة. وأنهت عقود خام القياس