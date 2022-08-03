بـ46 مئوية.. رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم وأبها الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة رفحا أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: رفحا 46 درجة، عرعر وحفر الباطن 45 درجة، الدمام والأحساء 44 درجة، بريدة والعلا والخرج 42 ردجة، الرياض وحائل والقريات 41 درجة، المدينة المنورة والدوادمي والمجمعة وطريف 40 درجة.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالآتي: أبها 16 درجة، الباحة 17 درجة، نجران 21 درجة، بيشة والقريات 22 درجة، طريف 23 درجة، الطائف 24 درجة، شرورة 25 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة، وعسير ، وجازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، والشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج.