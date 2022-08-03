ضبط 20 مخالفات ومصادرة وإتلاف ‏‏مواد غذائية تالفة في حائل

نفذت أمانة منطقة حائل ممثله ببلدية محافظة الشنان عبر فرقها الرقابية ‏خلال شهر يوليو 138 جولة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع، أسفرت عن ضبط ٢٠ مخالفة لبعض المنشآت ومصادرة وإتلاف ‏‏٢٥ كجم من المواد الغذائية التالفة . ‏

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ‏وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت بعدم ‏تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، مؤكدة ‏استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على ‏‏940 وإبلاغهم بذلك.‏