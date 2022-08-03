الخارجية الصينية: واشنطن تنتهك سيادتنا تحت شعار الديمقراطية

اتهمت الخارجية الصينية الإدارة الأمريكية، بانتهاك سيادتها تحت شعار الديمقراطية، على خلفية زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان.

وفي سياق متصل، فرضت السلطات الصينية قيوداً على الرحلات الجوية في 6 مناطق حول تايوان بسبب المناورات العسكرية، وفقاً لـ «العربية».

من جانبها أعلنت تايوان أنها ستبحث طرقاً بديلة بعد القيود التي فرضتها السلطات الصينية على الرحلات الجوية.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية، قد أشارت في وقت سابق، الأربعاء، إلى أن استفزازات الصين تشكل تحديًا للنظام العالمي، مشددة على أنها سترد على أي عمل ينتهك سيادة أراضيها.

وتزامنًا مع استعداد الصين لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون، خلال لقاء مع بيلوسي في تايبيه، أن بلادها "لن تتراجع"، مضيفة: "سنواصل تشبثنا بخط الدفاع عن الديمقراطية".