انخفاض الأسهم الصينية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

انخفضت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الأربعاء وسط حالة عدم يقين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان.

وأكدت الحكومة الصينية استعدادها لحماية أراضيها بعد زيارة "بيلوسي" إلى تايوان الثلاثاء - التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها - معلنة بدء التدريبات العسكرية وإجراء سلسلة من العمليات حول الجزيرة تشمل إطلاق نيران وتجارب صاروخية.

كما أوقفت إدارة الجمارك الصينية واردات أكثر من 2000 من حوالي 3200 منتج غذائي من تايوان منذ الإعلان عن وصول "بيلوسي" إلى الجزيرة، وعلقت مؤقتًا تصدير الرمال الطبيعية إلى البلاد، ضمن إجراءات تستهدف التحذير من عواقب هذه الزيارة.

على جانب آخر، حدت البيانات الواردة والمستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" في البلاد من الانخفاض المشهود لكل من الأسهم واليوان بشكل طفيف، حيث أظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات الخدمي في الصين إلى 55.5 نقطة في يوليو من 54.5 نقطة الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2021.

وبحسب تصريحات حكومة مدينتي ماكاو وتشوهاى الصينيتين التي نقلتها "بلومبرج"، من المقرر استئناف السفر الخالي من الحجر الصحي بين المدينتين، مما يشير إلى تراجع انتشار الوباء، وينذر بانتعاش السياحة الداخلية بعد أشهر من الركود.

وأغلق مؤشر "شنغهاي المركب" جلسة اليوم على هبوط بنسبة 0.71% إلى 3163 نقطة، كما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.97% إلى 4066 نقطة، وانخفض مؤشر "شنتشن المركب" 0.98% إلى 2117 نقطة.

هذا واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية عند 6.7508 يوان، في تمام الساعة 12:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست خلال جلسة أمس أعلى مستوياتها منذ السادس عشر من مايو عند 6.7835 يوان.