إغلاق 123 منشأة تجارية وضبط أكثر من 4 الاف مخالفة لإجراءات كورونا في عسير

نفذت أمانة منطقة عسير خلال الشهر الماضي نحو 7,245 جولة رقابية شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 4,030 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات وإغلاق 123 منشأة تجارية مخالفة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية على كافة المنشآت التجارية ، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز 940 لمعالجتها.