“تقويم التعليم” تمنح الاعتماد لمعهد التدريب الصناعي وأكاديمية الحفر العربية السعودية

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، الاعتماد المؤسسي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي، وأكاديمية الحفر العربية السعودية.

وجاء الاعتماد بعد استيفاء المنشأتين لمتطلبات وشروط ومعايير الاعتماد المؤسسي المشروط الذي تقدمه الهيئة، حيث يُمنح الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي تستوفي شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، ويتم بعد ذلك متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري خلال فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

ومركز "مسار" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.

ويُعدُّ المعهد الوطني للتدريب الصناعي أحد المشاريع الوطنية غير الربحية المشتركة بين شركة "أرامكو" السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تعد أكاديمية الحفر العربية السعودية، منظمة فنية وأكاديمية، تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين "أرامكو" السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC)، إضافة إلى تعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.