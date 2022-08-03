بيلوسي تغادر تايوان في ختام زيارة أثارت غضب الصين

غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايوان، اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها بكين إقليما منشقا.

ومن المقرر أن تواصل بيلوسي جولتها الآسيوية متوجهة إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وكان وفدها قد توقف في تايوان في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعد أن زار كلا من سنغافورة وماليزيا.

وأقلعت طائرتها من مطار بالعاصمة تايبه في حوالي الساعة السادسة مساء (1000 بتوقيت جرينتش) بالتوقيت المحلي.