ترحيب عربي وأوروبي بتمديد الهدنة في اليمن

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وأوضح المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو في بيان، أن للهدنة التي توسط فيها المبعوث الخاص للأمم المتحدة فوائد ملموسة للشعب اليمني، مبرزًا أهمية فتح المعابر في تعز والمحافظات بوصفها تمثل أولوية في هذا الصدد.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف في اليمن، بدعم كامل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن.

ورحبت الجامعة العربية بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية لشهرين إضافيين، وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم، أن تمديد الهدنة يُمثل خبراً ساراً لملايين اليمنيين، مشيراً إلى أهمية التزام الأطراف ببنود الهدنة في المرحلة المقبلة، وضرورة تعزيز عمل المبعوث الأممي في التوصل إلى اتفاق هدنة موسع ومُستدام.

وأكد المتحدث أن استمرار الهدنة يمنح زخماً مطلوباً للعملية السياسية ولاستمرار المفاوضات كطريق وحيد لمعالجة الأزمة اليمنية.

‏فيما رحب البرلمان العربي بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية لشهرين إضافيين، مؤكدًا، في بيان له اليوم، أن تمديد الهدنة يسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ويدعم مبادرات الحل السياسي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

وثمّن البرلمان العربي جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، لحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن.

وجددت الأمانة دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ، مثمنة الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية ، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، وقوف المنظمة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.