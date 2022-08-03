بـ 108 مليارات ريال.. طرح أضخم حزمة مشاريع لتوزيع المياه في المملكة

أعلنت شركة المياه الوطنية، عزمها طرح وترسية 1429 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 108 مليارات ريال والتي تعد أضخم حزمة مشاريع في قطاع توزيع المياه، وذلك استمراراً لخططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية المائية والبيئية، وتوسعة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات المعالجة ورفع نسب التغطية بخدمات المياه لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، قاد اجتماعاً مع كبار التنفيذيين في الشركة، للوقوف على استعدادات الشركة لتنفيذ هذه المشاريع الوطنية الكبرى.

من جهته، أكد المهندس نمر الشبل الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية، أن حزم المشاريع تأتي امتداداً للدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن المشاريع ستسهم في تحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية 2030، في المجالات البيئية والمائية والاقتصادية والتنموية، منوها أن المشاريع ستكون رافدا قويا لتعزيز الخدمات المائية والبيئية واستدامتها، إضافة إلى زيادة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة ومحافظتها التابعة كافة.

وأكد التزام الشركة بتنفيذ المشاريع بأعلى جودة، مشيرا إلى أنها ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي، وستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في المملكة، خصوصا نشاط المصانع وسوق المقاولات، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستوفرها، مبينا أن المشاريع موزعة على (13) منطقة إدارية من مدن ومحافظات في القطاعات الستة كافة.

وبين أنه تم تخصيص للقطاع الغربي "مكة المكرمة" (353 مشروعاً) بقيمة تجاوزت (38.96 مليار ريال)، فيما سيتم تنفيذ (240) مشروعاً بالقطاع الأوسط "الرياض" بقيمة تتجاوز (14.19 مليار ريال)، وخصص (215 مشروعاً) للقطاع الشمالي ويضم "القصيم، وحائل، والجوف، والشمالية" بقيمة (12.95 مليار ريال)، وللقطاع الجنوبي الذي يضم "عسير، وجازان، ونجران، والباحة" (328 مشروعاً) بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (15.3 مليار ريال)، وخصص للقطاع الشمالي الغربي ويضم "المدينة المنورة، وتبوك " (162 مشروعاً) بإجمالي تجاوز (7.7 مليارات ريال)، أما القطاع الشرقي "المنطقة الشرقية" فخصص له (117 مشروعاً) بقيمة تجاوزت (16.17 مليار ريال)، بالإضافة إلى (14 مشروعاً) داعماً لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت (2.72 مليار ريال).