الكرملين: لا ينبغي الاستهانة بالتوتر بعد زيارة بيلوسي “المستفزة” إلى تايوان

قال الكرملين، اليوم الأربعاء: إن مستوى التوتر الذي أثارته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان "لا ينبغي الاستهانة به".

وردا على سؤال حول ما إذا كان العالم أقرب إلى الحرب، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: إنه لا يؤيد استخدام هذه الكلمة، لكنه أكد أن الزيارة كانت "استفزازا".

وأضاف أنه لم يتم التخطيط لإجراء اتصالات إضافية بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ في ضوء الزيارة.

وأثار وصول بيلوسي أمس الثلاثاء إلى تايوان رد فعل غاضبا من بكين في وقت تصاعدت فيه التوترات الدولية بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.