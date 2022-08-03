الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن الذي لا يدر عائدا، وأبقته دون أعلى مستوى في شهر بلغته في الجلسة الماضية.

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1761.33 دولار للأوقية بعد أن ارتفع يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو عند 1787.79 دولار للأوقية قبل أن يغلق منخفضا 0.6 بالمئة لينهي سلسلة من المكاسب على مدى أربع جلسات، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1778.60 دولار للأوقية.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز "زيارة بيلوسي لتايوان لم تُثر رد فعل كبيرا من بكين (لكن) الوضع يبقى متوترا وداعما للذهب باعتباره ملاذا آمنا".

وأضاف أن الدولار بدأ يتراجع في نفس الوقت ليدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 19.86 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 893.36 دولار. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2050.13 دولار.