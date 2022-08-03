تفاصيل جديدة ترجح انتحار الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال في استراليا

كشفت تقارير استرالية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن وفاة شقيقتين سعوديتين في أستراليا، واللتان وجدتا جثتين هامدتين في شقتهما في سيدني قبل نحو شهرين.

ونقلت قناة الحرة عن موقع "نيوز" الاسترالي قوله إن الشرطة تشتبه في أن تكون الشقيقتان السعوديتان قد أقدمتا على الانتحار. وذلك عقب اكتشاف زجاجات من مواد كيميائية سامة تم العثور عليها بجانب جثتي إسراء عبد الله السهلي وشقيقتها آمال.

كما أشارت تقارير السموم كشفت آثار لمواد سامة في دم الشقيقتين اللتين أثارت وفاتهما الغامضة عدة تساؤلات. بحسب "ديلي ميل".

كما ظهرت تفاصيل جديدة حول الوضع المعيشي للشقيقتين، مع وثائق تظهر أن إسراء وآمال تأخرتا في دفع إيجارهما بمقدار 5142.86 دولار اعتبارا من 13 مايو.

وتم العثور على جثتي الشقيقتين في 7 يونيو الماضي، كل في سريرها في غرف نوم منفصلة، ويعتقد أنهما توفيتا قبل نحو شهر من ذلك.