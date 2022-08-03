صراع قوي بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان ، بالتعاقد مع الدولي البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "Le10Sport" الفرنسية في تقرير صادر لها أن باريس سان جيرمان يريد ضم برناردو سيلفا، خاصة أن صاحب الـ27 عامًا جاهز لمغادرة مانشستر سيتي بعد 5 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارتبط اسم اللاعب بالانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،بعد أن أصبح اللاعب البرتغالي كان لاعبًا رئيسيًا على مدار المواسم الماضية مع مانشستر سيتي، لكنه قرر الرحيل هذا الموسم لتغيير الأجواء وتجديد طموحاته.

وأكد التقرير أن باريس سان جيرمان لديه القدرة المالية للتفوق على برشلونة، حيث يمكنه تقديم 80 مليون يورو، التي يرغب مانشستر سيتي في الحصول عليها، بينما البلوجرانا ينتظر بيع دي يونج لاتخاذ ذلك القرار.