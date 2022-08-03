تايوان تطلق مقاتلاتها بعد عبور 22 طائرة صينية خط المنتصف في المضيق

قالت وزارة الدفاع التايوانية: إنها سارعت بإطلاق مقاتلات اليوم الأربعاء لإبعاد 27 طائرة صينية في منطقة الدفاع الجوي بالجزيرة، مضيفة أن 22 منها عبرت خط المنتصف الفاصل بين الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والصين وسط تصاعد حدة التوتر.

وأبدت الصين غضبها من زيارة أمريكية هي الأعلى مستوى إلى الجزيرة منذ 25 عاما والتي قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وردت بسلسلة من التدريبات العسكرية حول تايوان واستدعاء السفير الأمريكي لدى بكين ووقف العديد من الواردات الزراعية من الجزيرة.

وفي أحدث تصعيد للتوتر في مضيق تايوان الحساس، قالت تايوان إنها أرسلت طائرات ونشرت أنظمة صواريخ من أجل "مراقبة" الأنشطة الصينية في منطقة دفاعها الجوي.

واشتكت تايوان، التي تزعم الصين أنها جزء من أراضيها، في السنوات الأخيرة من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي، وكان أغلبها في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايواني.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن أحدث مهمة صينية شملت 16 مقاتلة صينية من طراز سوخوي-30 و11 طائرة أخرى.

وأبلغ مصدر مطلع على التخطيط الأمني لتايوان رويترز بأن الطائرات الصينية التي عبرت خط المنتصف لم تذهب بعيدا في المنطقة العازلة غير الرسمية من الجانب الصيني. ولا تعبر طائرات أي من الجانبين عادة خط المنتصف.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت تايوان إن بعض التدريبات العسكرية الصينية المزمع إجراؤها هذا الأسبوع ستقام في حدود 12 ميلا بحريا من المناطق البحرية والجوية التايوانية، وهي خطوة لا سابق لها وصفها مسؤول دفاعي كبير بأنها "ترقى إلى مستوى الحصار البحري والجوي لتايوان".

وكثفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية لمحاولة إجبار الجزيرة على قبول الحكم الصيني. وترفض تايوان مزاعم الصين بالسيادة عليها وتتعهد بالدفاع عن نفسها.