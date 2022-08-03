2274 متطوعًا في ساحات المسجد النبوي الشريف

بلغ عدد المتطوعين في المسجد النبوي خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة حتى 25 ذي الحجة 1443هـ، (2274) متطوعًا، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغت (97605) ساعات تطوعية، بمشاركة أكثر من 12 جهة، كما بلغ عدد المبادرات المقدمة 8 مبادرات.

ويأتي ذلك ضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال الإدارة العامة للعمل التطوعي، على تنظيم الأعمال التطوعية في المسجد النبوي التي تعد من أهم الروافد المساندة في تقديم الخدمات وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول لأكثر من مليون متطوع في المملكة بحلول 2030.‬

‫وتعمل الإدارة العامة للتطوع برئاسة المسجد النبوي على استقطاب المتطوعين وتنظيم الأعمال التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، من خلال استقطاب أكثر من 1000 متطوع وبفرص تطوعية متنوعة مقسمة على فترات متعددة، وتقوم الإدارة من خلال مراقبيها بمتابعة المتطوعين في المسجد النبوي وتسهيل أمورهم وتوجيههم ليؤدوا أعمالهم على أكمل وجه.‬

ومن أهم الأعمال التطوعية في المسجد النبوي استقبال الزوار وتوجيههم وتقديم الخدمات لهم والإجابة على استفساراتهم، إضافةً إلى تثقيف ضيوف الرحمن من خلال توفير جميع المعلومات والاحتياجات لهم، لتسهيل تجربتهم داخل المسجد النبوي وساحاته.