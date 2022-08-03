مخزون الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى في 37 عاما

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعا:ء إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985 .

وأظهرت بيانات من الإدارة الحكومية أيضا أن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت حوالي 1.2 مليون برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو إلى 7.3 مليون برميل، أعلى مستوى منذ يوليو 2020 .