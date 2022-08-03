وزراء خارجية مجموعة السبع يحثون الصين على حل نزاع تايوان سلميا

دعا وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، الصين، اليوم الأربعاء، إلى معالجة الأزمة حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أبدت الصين غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وأعلنت بدء أنشطة عسكرية في المياه المحيطة بالمضيق.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان صدر في ألمانيا "لا يوجد مبرر لاستخدام الزيارة ذريعة لنشاط عسكري عدواني في مضيق تايوان. من الطبيعي أن يسافر المشرعون من بلداننا حول العالم".

وأضافوا أن رد فعل الصين المتصاعد يهدد بزيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.