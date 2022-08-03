الأخضر إلى نهائي كأس العرب للشباب بخماسية أمام فلسطين

فاز المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، بخماسية نظيفة على فلسطين خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العرب للشباب.

وتقدم المنتخب الوطني بهدف في الدقيقة (36) عن طريق لاعبه محمد سليمان قبل أن يُضيف زميله عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة (45) لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين نظيفين.

وعاد عبدالله رديف للتسجيل مرة أخرى في الشوط الثاني من المباراة بتسجيل الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة (65) قبل أن يضيف عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع بالدقيقة (67) ثم سجل صالح الرحماني الهدف الخامس بالدقيقة (87).