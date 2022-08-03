قضية سيدني.. الشرطة الأسترالية تكشف مفاجأة بشأن مقتل الشقيقتين السعوديتين #عاجل

لا تزال أصداء واقعة العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين في أستراليا تتردد في المجتمع السعودي وبمواقع التواصل الاجتماعي.

وتشتبه الشرطة الأسترالية في انتحار الشقيقتين. وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،العثور على زجاجات من مواد كيميائية مثل مواد التبييض ومواد أخرى بجانب جثتي الفتاتين داخل غرف نوم منفصلة، ما دفع المحققين للاشتباه في أن الثنائي خططا للانتحار.

وأظهرت نتائج علم السموم المؤقت وجود آثار للمواد الموجودة في غرف النوم داخل الجثتين.

وقال مصر للصحيفة، إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود أي شخص آخر في الغرفة، ولا يوجد آثار لتحطيم أو بعثرة أي محتوى.

في غضون ذلك، ظهرت تفاصيل جديدة حول الوضع المعيشي للشقيقتين، مع وثائق تظهر أنهما لم تدفعا الإيجار منذ شهور قبل اكتشاف جثتيهما.

على جانب آخر، أعلنت قنصلية المملكة لدى مدينة سيدني أنها تلقت من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وأوضحت القنصلية أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة.

وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في اسباب وفاتهما رحمهما الله . وستواصل القنصلية متابعة القضية مع السلطات الاسترالية المختصة. كما تعرب القنصلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.