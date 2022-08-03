إسبانيا تتهم روسيا بهجوم إلكتروني على مؤسساتها العلمية

اتهمت وزارة العلوم الإسبانية قراصنة روسا بشن هجوم إلكتروني على مواقع إلكترونية لمؤسسات علمية في المملكة، باستخدام برامج الفدية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم اختراق المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا يومي 16 و 17 يوليو، لكن محاولات القرصنة لم تكتشف حتى 18 يوليو"، مشيرة إلى أن الهجوم تم تنفيذه عبر برامج الفدية".

وأضافت: "لا يوجد تقرير نهائي عن التحقيق بعد، لكن الخبراء يقولون إن مصدر الهجوم روسي".

وأشارت إلى أنه "لم يتم الكشف عن فقدان أو الوصول للمعلومات السرية نتيجة للهجوم، حيث أدى بروتوكول الأمان إلى قطع الاتصال بالإنترنت في مختلف مراكز المجلس، والتي تجمع المنظمات الحكومية الإسبانية في مجال البحث التطبيقي والأساسي".

ونفت السلطات الروسية مرارا تورطها في الهجمات الإلكترونية وأنشطة القرصنة، كما أعربت عن استعدادها للتعاون في مكافحة المتسللين والدخول في حوار حول الأمن السيبراني.