الوكالة الدولية: #إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 5% في منشأة نطنز

قال تقرير لوكالة الطاقة الذرية، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من مصفوفتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بدرجة نقاء 5% في منشأة نطنز.

في السياق، قال علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على تويتر إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

جاءت تصريحاته قبيل زيارة إلى فيينا حيث ستستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق.

وقال باقري كني "في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات. تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم".

وأضاف "يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية".