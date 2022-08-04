“#الصحة” توضح 5 طرق للتخلص من ضغط الأذن عند إقلاع الطائرة  

أكدت وزارة الصحة أن ضغط الأذن هو انزعاج مؤقت في الأذن أثناء رحلة الطيران، ويحدث بسبب التغير السريع في الارتفاع الجوي مما يرفع ضغط الهواء داخل الطائرة.

وأوضحت "الصحة" في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، عددًا من النصائح بشأن التغلب على آلام الأذن التي تصيب بعض المسافرين عند ارتفاع الطائرة، وأعراضه المتمثلة في انسداد وطنين في الأذن وانزعاج وألم شديدين والإحساس بالدوار.

وبيّنت أن طرق الوقاية منه تكون بالتثاؤب المتكرر، والمضغ والبلع أثناء الإقلاع والهبوط، وتجنب النوم أثناء الإقلاع والهبوط، وعدم السفر بالطائرة في حالة الإصابة باحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية، واستخدام سدادات الأذن التي تعمل على موازنة الضغط ببطء، واستخدام مزيلات الاحتقان قبل السفر بـ30 دقيقة على الأقل.